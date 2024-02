Plus Kreis Bad Kreuznach 20 333 Euro gehen an die Vereine: Fünfstellige Spende der Sparkasse Rhein-Nahe freut Fastnachter „Brauchtum pflegen und Zusammenhalt stärken – Werte, die die Fastnachtsvereine in der Region beherzigen und somit eine wichtige Aufgabe erfüllen“, heißt es in einer Pressmitteilung der Sparkasse Rhein-Nahe. Die Vorbereitungen beginnen schon im Vorjahr mit dem Festlegen eines Mottos für die Kampagne, dem Einstudieren der Tänze und Vorträge und dem Organisieren der Umzüge – dafür engagieren sich unzählige ehrenamtliche Helfer.

Dieses Engagement präge das soziale Miteinander und alle Aktiven seien mit Spaß, Freude und Einsatz dabei und gestalteten somit unsere Region in der „närrischen Zeit“ mit. An dieses Miteinander glaubt auch die Sparkasse Rhein-Nahe und fördert seit vielen Jahren Vereine und Initiativen im Bereich Sport, Kultur, Umwelt und Soziales, so ...