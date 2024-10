Plus Bad Kreuznach

16-jährige Fußgängerin bei Autokollision schwer verletzt: Unfall in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach

i Symbolbild, Blaulicht Foto: Daniel Karmann/dpa

In der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autos zusammenstießen und infolge eine 16-Jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.