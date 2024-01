104 Aktive bei Zimmerbrand: Großeinsatz an der Bergstraße Wiesweilers

Mit einem Großaufgebot von rund 104 Einsatzkräften bekämpften mehrere Feuerwehreinheiten am Samstag vom frühen Nachmittag bis in die Nacht hinein einen Wohnhausbrand in der Bergstraße in Wiesweiler. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch die enge Zufahrt, sodass größere Feuerwehrfahrzeuge wie die Drehleiter der Einheit Meisenheim nicht bis direkt an das brennende Gebäude gelangen konnten.