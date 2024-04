Plus Bad Kreuznach 1 Million Euro Förderung: Das Kreuznacher Salinental soll attraktiver werden i Den Förderbescheid brachte die CDU-Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner Oberbürgermeister Emanuel Letz mit. Klimaschutzmanager Rudi Rohrbacher (links) erläuterte, für welche Maßnahmen die Mittel im Salinental verwendet werden. Foto: Hansjörg Rehbein/Stadtverwaltung Dank Förderung des Bundes gewinnt der Klima- und Gesundheitspark Salinental an Attraktivität. Den Bescheid über 1 Million Euro brachte die Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner aus Berlin mit. Sie überreichte ihn bei einem Ortstermin Oberbürgermeister Emanuel Letz. Lesezeit: 2 Minuten

Klimaschutzmanager Rudi Rohrbacher erläuterte, wie das Geld verwendet wird. Zwischen den zwei Gradierwerken, eines grenzt an das Salinenbad, wird ein kleiner Triebwerkgraben so umgestaltet, dass er als Wasserfläche nutzbar ist. „In den heißen Sommern kann man darin seine Füße kühlen“, so Rohrbacher. Dort soll auch ein naturnaher Spielplatz angesiedelt werden ...