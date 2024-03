Zwischen Unmut und Ratlosigkeit: Glasfaserverlegung in Birkenfeld gerät zum Riesenproblem

Vor allem im Jahr 2022 wurde das Stadtbild in Birkenfeld von vielen Baustellen geprägt, an denen - so wie hier in der Achtstraße vor dem Eiscafé Venezia - Glasfaserleitungen verlegt wurden. Bei der Ausführung dieser Arbeiten gab es aber eine Vielzahl an Mängeln. Foto: Reiner Drumm (Archiv)