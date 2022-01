Welschbillig

Zwei Fälle von Kennzeichendiebstahl

In Welschbillig kam es zwischen Freitag, 14.01.2022 und Sonntag, 16.01.2022 zu zwei Diebstählen von Kennzeichen. In einem Fall wurde ein vorderes, in einem weiteren Fall beide Kennzeichen des geparkten Fahrzeugs entwendet.