Plus Birkenfeld Zwei Studien bestätigen: Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist bei Besuchern sehr beliebt Während die Kommunalpolitik mit der Regionalentwicklung hadert, weil die Erwartungen höher waren als das bisherige Resultat, zeigen sich die Besucher hoch zufrieden mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald (NLP). Das kann man aus einer Untersuchung der Universität Koblenz ablesen, bei der im Jahr 2022 insgesamt 1647 Besucher befragt wurden. Von Stefan Conradt

Die Ergebnisse wurden nun von zwei Studierenden im Rahmen einer Bachelor- und einer Masterarbeit analysiert und interpretiert. Die Ergebnisse zeigen: Der Nationalpark kommt bei den Besuchern sehr gut an. Von Mai bis September 2022 wurden 1647 Gäste an 13 Standorten im Nationalpark an einem grünen Zelt begrüßt und anhand eines standardisierten ...