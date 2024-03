Plus Fischbach Zinswende sorgt für viel Gesprächsbedarf: Raiffeisenbank Fischbach steigert Jahrsbilanz um 5 Prozent Von Stefan Conradt i Der Fischbacher Bankvorstand Markus Hofmann (rechts) und Jörg Wagner vor den neuen Büros der Berater im Anbau der Raiffeisenbank. Foto: Stefan Conradt Wie alle anderen Kreditinstitute hatte auch die Raiffeisenbank Fischbach im abgelaufenen Jahr mit der Zinswende zu kämpfen. Das habe sich als sehr „beratungsintensiv“ herausgestellt, blickt Vorstand Jörg Wagner zurück: „Es hat uns alle sehr gefordert, aber wir sind sehr froh, unseren Kunden wieder Zinsen anbieten zu können.“ Die kleinste der drei im Kreis Birkenfeld aktiven Regionalbanken hat die Zinsgewinne schon früh, ab Oktober 2022, an die Kunden weitergegeben. Lesezeit: 3 Minuten

Ablesen lässt sich das in der Jahresbilanz 2023 an der Entwicklung der Kundenkredite (plus 6,1 Prozent) und beim betreuten Kundenvolumen (plus 9,2 Prozent), die schöne Zuwachsraten aufweisen. Fast ein Viertel dieser Summe gehe auf private Kunden zurück – das sei ein Spitzenwert, sagen Wagner und sein Co-Vorstand Markus Hofmann, aber ...