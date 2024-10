Plus Bundenbach Zeitreise in die Geschichte der Kelten: Handwerksvorführungen auf der Altburg Von Kim M. Meirer i In der Keltensiedlung Altburg war anlässlich der Handwerksvorführungen eine Menge los. Foto: Kim M. Meirer Vor Kurzem war die Altburg Bundenbach Schauplatz eines besonderen Ereignisses: Der Heimatverein, die Ortsgemeinde Bundenbach und die Kelten-Gruppe Treveromagos erweckten mit eindrucksvollen Handwerksvorführungen und Darstellungen die Geschichte der Kelten zum Leben. Lesezeit: 2 Minuten

Chris Gehrmann, der die Führungen durch die Altburg leitete, wurde von den Besuchern vielfach gelobt. Besonders die ausführlichen Einblicke in die bauliche Konstruktion der Siedlung machten die Führungen zu einem gelungenen Einstieg in die Veranstaltung. An den Rundgang schloss sich ein Besuch des Museums der Altburg an. „Man kann förmlich ...