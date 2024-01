Zehntes Knutfest steht bevor: In Niederbrombach wird Sieger bei „Weibauweiwumei“ gesucht

In skandinavischen Ländern hat diese Veranstaltung eine jahrhundertelange Tradition, aber auch in Niederbrombach erlebt das sogenannte Knutfest am Sonntag, 14. Januar, ab 14.30 Uhr ein kleines Jubiläum. Schon zum zehnten Mal geht es auf dem Festplatz Niederwies über die Bühne.