Wohnungsbrand in Birkenfeld: Feuerwehr muss Mehrfamilienhaus kurzzeitig evakuieren

In einem Mehrfamilienhaus in der Birkenfelder Straße „Feckweilerbruch“ ist es am Sonntagnachmittag wegen eines Brands zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen, in dessen Folge auch kurzeitig alle Bewohner aus dem Gebäude evakuiert wurden. Verletzte gab es aber nicht.

Beim Einsatz im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses in Birkenfeld drangen die Feuerwehrleute auch mithilfe des Drehleiterwagens über den Balkon in die betroffene Wohnung ein. Foto: Lars Benzel/VG-Feuerwehr

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 15.30 Uhr in einer der Wohnungen vermutlich in der Küche ein Gerät in Brand geraten. Die weiteren Bewohner des Hauses wurden darauf durch das Auslösen der Rauchmelder und den wahrzunehmenden Geruch aufmerksam. Sie alarmierten umgehend die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen, so heißt es im Einsatzbericht der Brandschützer, sei aus einer im zweiten Obergeschoss befindlichen Wohnung Rauch aus dem Fenster gedrungen. „Da unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, ging der Angriffstrupp zur Personenrettung vor.“ Bei der Öffnung der Tür, so die Polizei, sei Rauch in den Flur gedrungen, und es sei eine Verpuffung wahrzunehmen gewesen. Deshalb mussten vorsorglich alle Bewohner das Haus verlassen.

Die Feuerwehr konnte den Brandherd in der Küche aber schnell ausfindig machen und löschen. Personen befanden sich aber nicht in der Wohnung. „Im weiteren Verlauf konnten noch zwei Tiere gerettet werden. Nach der Belüftung und abschließenden Kontrolle wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben“, heißt es seitens der Feuerwehr. Die Wohnungsinhaberin sei noch während des Einsatzes zum Gebäude im zurückgekehrt. Ihr Zuhause sei wegen des Brands aber unbewohnbar, und deshalb werde sie vorerst bei Freunden unterkommen, berichtet die Polizei. Angaben zur Schadenshöhe seien derzeit noch nicht möglich. Weitere Ermittlungen diesbezüglich und in puncto genaue Brandursache würden am heutigen Montag durch die Kriminalpolizei Idar-Oberstein. Im Einsatz waren 36 Feuerwehrleute, die Polizei, eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt.

Für die Birkenfelder Feuerwehr sollte es aber am Sonntag nicht der letzte Alarm bleiben. Denn zusammen mit ihren Kameraden vom VG-Ausrückebereich 2 löschte sie in der Römerstraße in Sonnenberg-Winnenberg einen Kaminbrand, der gegen 17 Uhr gemeldet worden war. red/ax