Rodeln und Schneewandern ja, Skifahren leider nein: Auf diesen Nenner lässt sich am Wochenende die Situation auf dem höchsten Berg des Landes bringen. Die Lifte im Wintersportzentrum am Erbeskopf werden heute sowie am Samstag und Sonntag nicht laufen, informiert Vera Höfner auf NZ-Anfrage.