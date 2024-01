Plus Reichenbach Willi Heiderich erhält die Ehrenplakette: Neujahrsempfang in Reichenbach Ortsbürgermeister Uwe Nees konnte bei seinem ersten Neujahrsempfang im Reichenbacher Gemeindehaus rund 70 ehrenamtlich tätige Vorstandsmitglieder der örtlichen Vereine, einige Ehrenpreisträger früherer Jahre sowie die Mitglieder des Ortsgemeinderates begrüßen. Der Empfang wird traditionell genutzt, um die ehrenamtliche Tätigkeit der geladenen Gäste wertzuschätzen. Von Gerhard Müller

In seiner Begrüßung ging Nees detailliert auf den Stand der in Reichenbach anstehenden Großbaumaßnahmen ein. Obwohl er kein Fan von Windkraftanlagen sei, werde er den Bau der drei Windenergieanlagen auf Reichenbacher Gemarkung unterstützen. Schließlich spülten diese Anlagen dann Geld in die Gemeindekasse. Nachdem mit dem Erdausbau bereits im Dezember begonnen wurde, ...