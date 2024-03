Wildfreigehege Wildenburg öffnet zum 1. Mai – Großes Fest wird vorbereitet

Die Sanierungsarbeiten am Wildfreigehege laufen auf vollen Touren. In sechs Wochen können kleine und große Gäste die Tiere wieder besuchen. Das Nationalparkamt hat sich daher mit Caroline Conradt von der Tourist-Info Herrstein getroffen und die Wiedereröffnung des Wildfreigeheges geplant.

Nachdem der Hunsrückverein den Betrieb an das Nationalparkamt übergeben hat, konnten die notwendigen Sanierarbeiten im Wildfreigeheg beginnen. Alle Gatter und Futterplätze müssen auf dem gesamten Gelände erneuert werden.

Den Tieren geht es gut, sie sind aber durch die Arbeiten ein wenig scheu geworden. Die Maßnahmen an den Gehegen haben Unruhe in ihren Alltag gebracht. Aktuell werden die Zäune noch erneuert. Dafür müssen die Tiere umquartiert werden.

Es gibt noch viel zu tun

Auch die angestammten Futterplätze werden verbessert. Die Tiere profitieren von den Verbesserungen, auch wenn sie aktuell empfindlicher reagieren. Um darauf und die aktuelle Situation Rücksicht zur nehmen, wurde die Wiedereröffnung um vier Wochen verschoben.

Nun steht aber fest, dass am 1. Mai das Wildfreigehege wieder seine Pforten öffnet. An dem Tag wird es auch ein Fest geben. In Abstimmung mit der Tourist-Info Herrstein werden derzeit die Details erarbeitet. Die Arbeiten werden zwar noch weiterlaufen, aber bis zum 1. Mai ist in den Gattern wieder Ruhe eingekehrt und die Futterplätze sind erneuert. red