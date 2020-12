Fischbach

Auch am vergangenen Sonntag wurde nach italienischem Vorbild von den deutschen Musikverbänden wieder dazu aufgerufen, gemeinsam zu musizieren – als Zeichen der Solidarität und der Lebensfreude auch in Zeiten der Krise. Nach der ersten Woche mit Ausgangsbeschränkungen haben sich viele Akteure des Musikvereins Fischbach dazu verabredet, um 18 Uhr auf Balkonen und Terrassen oder aus Wohnungsfenstern Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ zu musizieren.