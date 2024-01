Plus Kreis Birkenfeld Wetterrückblick: Dezember war zu nass und in weiten Teilen auch zu mild Der Dezember 2023 geht als nasser und über weite Strecken auch recht milder Monat in die Statistik ein. Der erste Monat des meteorologischen Winters, der die Monate Dezember, Januar und Februar umfasst, zeigte sich zunächst winterlich, und auch bei uns fiel zeitweise Schnee.

In vielen Regionen Deutschlands bildete sich eine Schneedecke. Besonders viel Schnee ging dabei im Alpenvorland und in den Alpen nieder. In den Nächten gab es Frost, am kältesten war es mit minus 6,8 Grad in der Nacht zum 3. Dezember. Auch tagsüber blieben die Temperaturen teilweise unter dem Gefrierpunkt. Ab dem ...