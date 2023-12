Noch wartet man in der Stadt sehnlichst auf die Baugenehmigung für den Neubau der Westrichhalle – doch vorbereitende Maßnahmen für den Baustart werden vorangetrieben. So hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung vom Büro GMP aus St. Wendel, das die Tragwerksplanung verantwortet, eine zusätzlich Werkplanung für die Detailpläne zum Einbau der mehr als 100 Betonfertigteile in Auftrag gegeben.