Weiterhin großer Zulauf fürs Genossenschaftsmodell: Jahresbilanz der neuen VVR-Bank

Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG war im Vorjahr von einer Geldautomatensprengung in Wittlich (März 2023) betroffen. Seither ist aber Ruhe. Vorstandssprecher Erik Gregori hofft, dass die in Zusammenarbeit mit der Kripo eingeleiteten Sicherheitsmaßnahmen Früchte tragen.

Einzelheiten seien geheim. Offenbar hätten sich die Seriensprengungen weiter Richtung Osten verlagert. Die VVR betreibt aktuell 41 solcher Automaten- zwei davon neuerdings in Kooperation mit der Kreissparkasse Birkenfeld: im Globus in Weierbach und in der Maiwiese in Birkenfeld. sc