Plus Birkenfeld Weinfest in Birkenfeld: Kulinarische Küche trifft auf Kirmescharme Von Dietmar Schuch i Die Sängervereinigung Birkenfeld singt vor dem Kinderkarussell auf dem Weinfest in Birkenfeld. Foto: Gerhard Ding Lokale Weine, aber kein lokales Essen. Gute Musik, aber der Platz vor der Bühne wird von einem Kinderkarussell blockiert. Die Zwei Gesichter des Weinfestes in Birkenfeld: Ein Erlebnisbericht. Lesezeit: 2 Minuten

Ich betrete den Platz am Eingang an der Kirche und bin überwältigt: Der gemütliche Platz direkt an der Kirche in Birkenfeld, beschattet von einem großen Baum und bestuhlt mit Festzeltgarnituren, aber auch einigen Holztischen und rustikalen Stühlen, ist gut besucht. Man sieht viele größere und kleinere Gruppen, die guter Laune ...