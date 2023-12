Mit einem blauen Auge ist der Obersteiner Weihnachtsmarkt davongekommen. Trotz des regnerischen Wetters am Wochenende zogen Thorsten Hosser und seine Mitstreiter der Arbeitsgemeinschaft (AG) am Montag nach dem Abbau eine einigermaßen zufriedene Bilanz: „Am Samstagabend hatte ich nach dem starken Regen am Nachmittag doch ein flaues Gefühl“, so Hosser.