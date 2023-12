Plus Kreis Birkenfeld Weihnachtsbaum-Verkauf im Kreis Birkenfeld: So teuer ist die Tanne Die Inflation sowie gestiegene Transport- und Produktionskosten machen auch Weihnachtsbaumerzeugern und Händlern das Leben schwer. Doch im Kreis Birkenfeld gibt es gute Nachrichten – zumindest für die Kunden. Wie teuer der Baum hier ist und was beim Kauf beachtet werden sollte. Von Niels Heudtlaß

Der Weihnachtsbaum ist der Mittelpunkt vieler Weihnachtsfeste. Das gemeinsame Schmücken verbindet, am Weihnachtsabend finden sich dort meist die Geschenke. Er gehört zu Weihnachten, wie schnulzige Balladen und Lebkuchen. Wer den Weihnachtsbaum schätzt, muss allerdings dieses Jahr in vielen Gebieten der Bundesrepublik tiefer in die Tasche greifen. "Die Inflation hat in den ...