Plus Kempfeld Wasserwissensforum des Umwelt-Campus Birkenfeld: Wenn zu viel Wasser vom Himmel stürzt Von Kurt Knaudt i Prof. Peter Fischer-Stabel führte den zahlreichen Zuhörern im Wasserwissenswerk an der Steinbachtalsperre vor Augen, welch verheerende Kraft Wasser hat und nannte zahlreiche Beispiele von Überflutungen. Die Frage lautet: Kann man sich davor schützen? Foto: Reiner Drumm Im Wasserwissenswerk an der Steinbachtalsperre beleuchteten Wissenschaftler das Thema Starkregen. Die Frage: Wie können wir Menschen uns vor den Folgen schützen? Lesezeit: 4 Minuten

Ein zufällig in Kärnten aufgenommenes Video verdeutlichte den Zuschauern beim Forum im Wasserwissenswerk an der Steinbachtalsperre mehr als alle Worte, was Starkregen bedeutet: Aus schwarzdunklen Wolken stürzt eine Wasserwand herab. Das ebenso beeindruckende wie schockierende Szenario dauert etwa 20 Minuten: Dann ist alles vorbei. So ähnlich war es auch am 27. ...