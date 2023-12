Plus Idar-Oberstein Wasserpreis in Idar-Oberstein: Stadtrat hat bei der Erhöhung das letzte Wort Der Wasserpreis in Idar-Oberstein wird – wie von der Verwaltung geplant – zum 1. Januar wohl um 6 Cents pro Kubikmeter (auf dann 3,01 Euro) und der Grundpreis um 36 von 180 Euro pro Jahr auf 216 Euro ansteigen. Dem stimmte der Stadtwerkeausschuss nach langer Diskussion mit elf Ja- bei fünf Neinstimmen zu. Das letzte Wort hat am kommenden Mittwoch der Stadtrat. Von Stefan Conradt

Darüber, dass an einer Erhöhung in Zeiten drastischer Kostensteigerungen nicht nur auf dem Energiesektor kein Weg vorbeiführe und dass die Erhöhung moderat ausfalle, herrschte weitgehend Konsens. Ohne diesen Schritt fehlen in der Kasse der Werke knapp 580.000 Euro. Doch darüber, wie die Erhöhung umgesetzt werden sollte, gab es durchaus unterschiedliche ...