Plus Region Wanderregion noch besser vermarkten: Verein Wanderregion Saar-Hunsrück gegründet Die 34 Städte und Gemeinden in der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück haben die gemeinsame wandertouristische Arbeit neu organisiert. Das berichtet die Hunsrück-Touristik GmbH in einer Pressemitteilung. Zukünftig soll ein Verein mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer die Geschicke der Wanderdestination zwischen Hunsrück, Mosel, Saar, Rhein und Nahe lenken.

Der Verein „Wanderregion Saar-Hunsrück“ wird in Losheim am See beheimatet sein. Er übernimmt die Aufgaben des Wanderbüros Saar-Hunsrück, das ebenfalls in Losheim angesiedelt war. Mit der neuen Organisationsstruktur soll sich die Premium-Wanderregion mit dem Saar-Hunsrück-Steig, den Traumschleifen und Traumschleifchen Saar-Hunsrück als Topmarken noch besser und effektiver im touristischen Wettbewerb behaupten, ...