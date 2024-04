Plus VG Birkenfeld

Wahl in der VG Birkenfeld: Nur bei vier Räten gibt es Parteiengerangel mit mehreren Bewerberlisten

Von Axel Munsteiner

i Die Kommunalwahl rückt näher. Foto: Kevin Ruehle

In der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld ist am Montagabend nicht nur die Bewerbungsfrist für die Kandidaten zur Wahl des VG- und der Ortsbürgermeisterwahl am 9. Juni abgelaufen, sondern es steht nun auch fest, in welchen Kommunen unterschiedliche politische Gruppierungen für die parallel stattfindende Wahl der Räte antreten.