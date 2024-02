Vortrag auf der Baumesse: Was steht tatsächlich im Heizungsgesetz?

MIO-Chef Mirko Arend (links) eröffnete am Freitagmittag gemeinsam mit Michael Fuhr von der Handwerkskammer Koblenz und Martina Koepp, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT), die zwölfte Baumesse in Idar-Oberstein. Foto: Michael Greber

Wer wissen will, wie eine Wärmepumpe funktioniert, wie ein Balkonkraftwerk aussieht oder was wirklich im neuen Heizungsgesetz steht, erfährt das auf der Baumesse, die bis zum Sonntag auch mit interessanten Vorträgen im Rahmenprogramm aufwartet. Ein Schwerpunktthema ist in diesem Jahr das altersgerechte Wohnen. Da hatte Martina Koepp, Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik, die die Messe am Freitag gemeinsam mit MIO-Chef Mirko Arend eröffnete, erschreckende Zahlen parat: Trotz zunehmender Überalterung sind in Deutschland gerade mal 2 Prozent der Wohnungen altersgerecht ausgebaut. sc