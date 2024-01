Plus Idar-Oberstein Vorfreude beim Richtfest: Lebendig wird es in der ehemaligen Idarer Marktschule Mit ein wenig Fantasie kann man sich schon genau vorstellen, wie das ab August aussehen könnte: Die 90-jährige Frau Meier liest Klein-Lenchen, das gerade noch ein Eckchen weiter gepuzzelt hat, was vor. Und vor Weihnachten zeigt die Kleine der Oma Meier, wie gut sie schon Plätzchen ausstechen kann. Und natürlich „majen“ die Alten, wie das früher mal war in der Marktschule – für viele das Herz Idars. Von Vera Müller

Die Neugierde war groß: Viele Interessierte begrüßte Projekt-Initiator Christian Grimm zum Richtfest an der früheren Marktschule, die demnächst „WLaM – Wohnen und Leben am Markt“ in Form von Seniorenwohnen und Pflege wie auch einer Kita mit 75 Plätzen (30 werden von städtischer Seite gebucht) unter Regie der Vekio (Verband Evangelischer ...