Plus Kreis Birkenfeld Von Gitarrenkunst bis zu den Zwölftaktern: Jahresprogramm des Fördervereins Blue Note Mit 13 Veranstaltungen hat der Jazz- und Bluesförderverein Blue Note ein äußerst ambitioniertes Musikprogramm 2024 für die Region Hunsrück/Nahe zusammengestellt. Besonders erfreut ist der Verein, dass die durch die Pandemie eingeschränkte Veranstaltungsreihe „Jazz live“ neben den Open-Jazz-Konzerten in Gerwerts Garten (Klangkombinat Tiefenrausch und das Esla Trio im Sommer) wieder durch Konzerte im Parkhotel komplettiert werden kann.

Den ersten Auftritt bestreiten am Donnerstag, 29. Februar, Tri O’Mario (Jazz, funky Fusion) aus Nürnberg. Am Mittwoch, 18. April, kommt das Jambo Trio aus Brasilien. Im März dann eine erste Kooperationsveranstaltung mit der Stadt Idar-Oberstein (Jugendamt). Die Gitarrennacht in der Göttenbach-Aula wartet mit Meistern dieses Instruments aus: Christian Lehr, das ...