Viele Fragen zum Ausbau des Berliner Wegs: Gemeinderat in Heimbach diskutiert notwendige Erneuerung

Der Berliner Weg zwischen der Einmündung „In der Ihlsbach“ an der Kreisstraße 60 nach Leitzweiler und dem Scheidwald soll seit Jahren erneuert werden. Nach der Umstellung auf wiederkehrende Beiträge müsste nun das gesamte Dorf sich am Ausbau beteiligen. Ob auch die VG als Eigentümer der Bahntrasse nach Baumholder, größter Anlieger an der 360 Meter langen Straße, mit im Boot wäre, ist eine offene Frage. Foto: Benjamin Werle