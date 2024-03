Plus VG Birkenfeld

VG-Bürgermeisterwahl in Birkenfeld: Immanuel Hoffmann (CDU) nimmt zweiten Anlauf

Von Axel Munsteiner

i Immanuel Hoffmann will VG-Bürgermeister werden. Foto: Reiner Drumm

Diese Personalie war allgemein so erwartet worden: Die CDU geht bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld mit Immanuel Hoffmann ins Rennen. Neben der Nominierung ihres Kandidaten haben die Christdemokraten am Freitagabend in Buhlenberg auch ihre Bewerberliste für die Wahl des VG-Rats aufgestellt, die ebenfalls am 9. Juni stattfindet.