Mehr als 1000 Haushalte in der VG Birkenfeld sind am Dienstagabend sowie Mittwochmorgen zeitweise ohne Strom gewesen. Wie die OIE auf Anfrage mitteilt, gab es einen Kabelschaden an einer Mittelspannungsleitung in der Nähe des Birkenfelder Umspannwerkes, wie OIE-Sprecher Luca Heidrich berichtet.