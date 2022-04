Verunreinigtes Trinkwasser: Weiter Abkochgebot für fast ganzen Landkreis Birkenfeld

Nachdem am Donnerstag in der Kita Sien bei einer Routinebeprobung eine Verunreinigung des Leitungswassers mit dem Bakterium Clostridium perfringens entdeckt worden war und bei einer weiteren Beprobung am Freitag der gleiche Keim im Hochbehälter Fischbach festgestellt wurde, hat das Gesundheitsamt ein Abkochgebot für Leitungswasser im größten Teil des Nationalparklandkreises verhängt.

Ausgenommen sind nur wenige Ortschaften in der VG Birkenfeld und der „Alt-VG“ Rhaunen, die ihr Wasser nicht aus dem Netz des Wasserzweckverbands (also aus der Steinbachtalsperre), sondern aus eigenen Quellen erhalten.

Schon am Karfreitag hatte der Wasserzweckverband weitere Beprobungen – auch in der Aufbereitungsanlage an der Talsperre in Katzenloch – angeordnet. Die Ergebnisse werden frühestens am Sonntag erwartet. Da Entwarnung grundsätzlich erst nach zwei negativen Proben in Folge gegeben werden kann, ist mit einer Freigabe des Leitungswassers nicht vor Dienstag zu rechnen.

Lange Schlangen vor Getränkemarkt

Entsprechend war am Samstag die Nachfrage in den Getränkemärkten der Region gewaltig: Am Globus gab es schon morgens um 8 Uhr lange Schlangen, in einigten kleineren Märkten war Mineralwasser in Flaschen schon um die Mittagszeit ausverkauft.

Clostridium perfringens ist ein weit verbreiteter Keim, der sich häufig in der Darmflora von Menschen und Tieren findet. Beim Abkochen ist zwingend zu beachten, dass dieser Keim kurzzeitig Temperaturen von 100 Grad überleben kann – das Wasser sollte also mehrere Minuten sprudelnd gekocht werden, das Gesundheitsamt empfiehlt fünf Minuten.

Trinkwasser abkochen Keime im Trinkwasser kann zu Magen- und Darmerkrankungen führen. Deshalb raten Experten und Einsatzkräfte, das Wasser mindestens fünf Minuten lang sprudelnd zu kochen. Dadurch werden die betreffenden Keime abgetötet. Das Abkochgebot gilt vor allem dann, wenn das Wasser zum Trinken oder zur Zubereitung von Nahrung, zum Abwaschen von Speisen und zum Spülen von Gefäßen, in denen Lebensmittel aufbewahrt werden, verwendet werden soll. Ebenso sollte zum Zähneputzen nur abgekochtes Wasser verwendet werden.

Seit Donnerstag informiert das Gesundheitsamt und der Wasserzweckverband auf allen Kanälen über die Lage, am Karfreitag fuhren zusätzlich Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr durch die Ortslagen, machten Lautsprecherdurchsagen und verteilten Handzettel, zum Teil wurde sogar an den Haustüren geklingelt, um die Menschen mündlich zu warnen.

Gesundheitliche Folgen möglich

Laut dem Ersten Kreisbeigeordneten Bruno Zimmer und dem Vorsteher des Wasserzweckverbands, Friedrich Marx, die sich in Interviews mit der Nahe-Zeitung und dem Südwestfunk zu Wort meldeten, können durch die Verunreinigung gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden – daher soll Leitungswasser bis auf Weiteres für die Nutzung bei Speisen und zum Trinken vorher abgekocht werden.

Bei der Trinkwasserversorgung für Haustiere und Vieh sowie für die Toilettenspülung ist laut Gesundheitsamt kein Abkochen nötig. Auch die Körperpflege (Waschen, Duschen, Baden) kann weiterhin mit nicht abgekochtem Wasser erfolgen, sofern darauf geachtet wird, dass das Wasser nicht getrunken wird oder auf offene Wunden gelangen kann.