Gut ein Jahr nach dem Start haben die Beteiligten am Projekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“ eine Zwischenbilanz gezogen. Und die fällt positiv aus. Mit dem sogenannten „Frankfurter Modell“, das in Rheinland-Pfalz bislang nur in den Metropolen Mainz, Koblenz, Worms, Trier und Ludwigshafen umgesetzt ist, wurde eine Versorgungslücke im Kreis Birkenfeld und darüber hinaus geschlossen: Betroffene Frauen (und auch von sexualisierter Gewalt betroffene Männer) finden seit November 2022 eine Anlaufstelle, die nicht Kriminalpolizei oder Frauenhaus heißt, wo sie nach sexualisierter Gewalt medizinisch und auch psychologisch versorgt werden. Auf Wunsch anonym und stets diskret.