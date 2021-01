Stipshausen/Allenbach

Ein Verkehrschaos, wie es am Wochenende in Stipshausen geherrscht hat, will Ortsbürgermeister Frank Marx in Zukunft möglichst verhindern. Nachdem der Besucherandrang am Idarkopf im Laufe des Sonntages stark zugenommen hatte, ist die Kreisstraße 24 kurzerhand schon innerorts gesperrt worden.