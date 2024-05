Plus Weiden

Vatertagspicknick mit Traktoren: Besonderer Gottesdienst in Weiden

Von Günter Weinsheimer

i Der Traktor-Gottesdienst lockte viele Besucher zum Vatertagspicknick des Verschönerungsvereins Aurora Weiden. Die Messe im Freien ließen die Traktor-Fans mit einem Hupkonzert ausklingen. Foto: Günter Weinsheimer

Auch vom Wetter her hätte der Vatertag an Christi Himmelfahrt gar nicht schöner sein können. Der Verschönerungsverein Aurora Weiden hatte zu seinem traditionellen Vatertagspicknick auf den Festplatz eingeladen, und viele Gäste kamen – vielleicht auch wegen des ersten Traktor-Gottesdienstes, der dem Picknick vorangestellt war. Pfarrer Joachim Schuh aus dem rheinhessischen Alzey, der häufig die Wochenenden in Weiden verbringt, hatte die Idee.