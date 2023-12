Im Frühjahr hat Alisha Stumm aus Oberhosenbach ihr Abitur gemacht, im August ist die junge Frau für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) nach Ghana aufgebrochen. Die 19-Jährige unterstützt dort an einer Schule, die in privater Initiative erbaut wurde, die Lehrer im Unterricht. Ein Vierteljahr ist schon vorbei. Leicht ist es nicht, und Weihnachten kann sie auch nicht nach Hause, sie muss in Afrika bleiben.