Plus Abentheuer Uneidliche Falschaussage ist vom Tisch: Freispruch für Andrea Thiel Von Karl-Heinz Dahmer i Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild/Sonja Wurtscheid Im Prozess um eine mögliche uneidliche Falschaussage von Andrea Thiel, Ortsbürgermeisterin von Abentheuer, vorm Amtsgericht Idar-Oberstein wurde das Urteil gefällt: Sie wurde freigesprochen. Lesezeit: 2 Minuten

Richter Marcel Oberländer war in seiner Urteilsbegründung nicht davon überzeugt, dass sie wissentlich falsch ausgesagt habe. Sie habe also nicht vorsätzlich gehandelt, informierte der stellvertretende Mediensprecher des Amtsgerichts, Richter Johannes Pfeifer. Allerdings ist in dieser Angelegenheit offenbar noch nicht das letzte Wort gesprochen: Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach will gegen das ...