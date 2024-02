Plus Mörschied Umzug in Mörschied: Bunt kostümierte Truppe dreht eine Runde durchs Dorf Klein, aber fein ist alle Jahre wieder der von der Gemeinde und den Ortsvereinen organisierte Fastnachtsumzug in Mörschied. Von Axel Munsteiner

Auch am Dienstag traf sich in der Hohlstraße eine Truppe mit Fröschen, Stinktieren, Clowns und anderen bunt kostümierten Narren, um – begleitet von Klängen des Musikvereins –eine Runde durch Dorf zu drehen. An etlichen Verpflegungsstellen wurde Rast gemacht, um sich gut gelaunt zu stärken. Ziel aller Teilnehmer war das Bürgerhaus, ...