Überraschung im Kreisausschuss: Fahrgastzahlen des RNN sind überraschend positiv

i Zentraler Punkt des neuen ÖPNV im Nationalparklandkreis ist der Bahnhof Idar-Oberstein. Dort starten die meisten Linien – auch der neue Fernbus 800 über den Erbeskopf nach Trier, die sehr gut angenommen wird. Foto: Stefan Conradt

Praktisch seit Einführung des neuen ÖPNV im Nationalparklandkreis ist nicht nur an Stammtischrunden, sondern auch in kommunalpolitischen Kreisen von „Geisterbussen“ die Rede. Kaum eine Kreistags- oder Ausschusssitzung ist seither vergangen, in der nicht Fahrgastzahlen gefordert wurden, um bei der Busbestellung oder dem Linienangebot nachsteuern zu können.