Traditionell den Christbaum beleuchtet: Militärgemeinde Baumholder freut sich über mehr als 400 Besucher

Die Militärgemeinde Baumholder veranstaltete das traditionelle Beleuchten des Weihnachtsbaumes am Rheinlander Center, um die Weihnachtszeit einzuläuten. Mehr als 400 Gäste kamen zu der Feier und genossen Musik, Kinderpunsch, Hotdogs und weihnachtliche Unterhaltungen.

Das hat Tradition in Baumholder: Wenn am großen Weihnachtsbaum am Rheinlander Center die Lichter angehen, wird mit dem Weihnachtsmann gefeiert. Foto: US Army/Mai

In pelzgefütterte Mäntel, Handschuhe und Schals gehüllt, lauschten sowohl deutsche als auch amerikanische Besucher, darunter auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, Bernd Alsfasser, aufmerksam der Ansprache von Col. Reid Furman, Kommandeur der U.S. Army Garnison Rheinland-Pfalz. „Ich kann mir keine bessere Art und Weise vorstellen, die Weihnachtszeit zu beginnen, als mit Freunden und Familien zusammenzukommen und diese Tradition aufrechtzuerhalten“, sagte Furman.

Traditioneller Beginn mit Gebet

Die Veranstaltung begann mit dem traditionellen Gebet von Militärpfarrer Oberstleutnant Todd Cheney. Im Anschluss an Furmans Rede brachte Bürgermeister Alsfasser seine Überzeugung zum Ausdruck, dass der vielleicht tiefste Wunsch von allen der nach Frieden sei. „Wenn es in diesem Jahr etwas besonders Positives gab, dann war es die Erkenntnis, dass wir gemeinsam diese Zeiten überstehen können. Deshalb ist mein Weihnachtswunsch, dass wir, Deutsche und Amerikaner, diese Widerstandsfähigkeit ins neue Jahr mitnehmen. Lassen Sie uns alles stärken, was uns verbindet“, betonte er.

Anschließend überbrachte Brigadegeneral Karen Monday, stellvertretende Kommandierende Generalin des 21st Theater Sustainment Command, die Weihnachtsgrüße im Namen des 21st TSC. Die Erstklässler der Baumholder-Smith-Grundschule boten eine Darbietung mit drei Weihnachtsliedern, die sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch vorgetragen wurden.

Anschließend forderte der Moderator der Veranstaltung den Chor und das Publikum auf, den Weihnachtsmann zu begrüßen. Inmitten der Melodie von „Here Comes Santa“ ertönte die Sirene eines Feuerwehrautos und zog die Zuschauer in ihren Bann, insbesondere die Kinder, die die blauen Lichter des roten Feuerwehrautos mit dem Weihnachtsmann in dem Wagen erkannten.

Elektrischen Schalter umgelegt

Nachdem sie sich ihren Weg durch die Menge gebahnt hatten, führten der Weihnachtsmann und Furman in Begleitung von drei Schülern der Smith Elementary School den Countdown an und legten den elektrischen Schalter um. Der große, mit Lichtern und einem Stern geschmückte Weihnachtsbaum, erstrahlte in seiner ganzen Pracht.

Vor dem Rheinlander Center bot die USO Hot Dogs und Getränke an, während die Kinder drinnen die Möglichkeit hatten, weihnachtliche Basteleien und Fotos mit dem Weihnachtsmann zu machen. Als sich der Weihnachtsmann verabschiedete, erklang seine Stimme und sagte: „Frohe Weihnachten und eine gute Nacht“. red