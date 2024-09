Plus Idar-Oberstein

Tote Frau an Preußischer Brücke in Idar-Oberstein entdeckt: Polizei geht von „nicht natürlichem Tod“ aus

i Polizei und Feuerwehr bargen an einer Böschung an der Preußischen Brücke eine Leiche. Foto: Hosser​

In einem Hangstück in Höhe der Preußischen Brücke zwischen den Stadtteilen Oberstein und Nahbollenbach wurde am Samstagmorgen eine tote Frau gefunden. Polizei und Feuerwehr waren dort am Samstag stundenlang im Einsatz.