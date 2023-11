Tor zum Nationalpark wird heute eröffnet: Tag der offenen Tür am Wochenende

Am heutigen Freitag wird mit geladenen Gästen im Nonnweilerer Ortsteil Otzenhausen die Einweihung des Nationalparktors Keltenpark gefeiert. Am Samstag und Sonntag haben Besucher dann von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, den gut 10 Millionen Euro teuren Komplex in Augenschein zu nehmen.

Das saarländische Eingangstor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald hat die Form eines abstrakten Keltenkreuzes. Am heutigen Freitag wird mit geladenen Gästen im Nonnweilerer Ortsteil Otzenhausen Einweihung gefeiert.

Foto: Alexander M. Groß

Das saarländische Eingangstor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist gleich neben dem Keltenpark am Fuße des Hunnenrings am Dollberg entstanden. Es hat die Form eines abstrakten Keltenkreuzes und ist in mehrere Bereiche gegliedert. Dort können Gäste beispielsweise die Gastronomie genießen oder in einem Shop Souvenirs kaufen.

Darüber hinaus haben sie die Gelegenheit, sich in einer Ausstellung über Natur, Tiere und regionale Geschichte zu informieren. Mittelpunkt des Zentrums wird das Foyer. Von dort gelangen die Besucher über eine große Treppe ins Obergeschoss und den Außenbereich. red