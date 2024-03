Plus Idar-Oberstein Toller Abschluss der Kinderkulturtage: Standing Ovations für die Musical Kids Von Hannah Lippe i Tierisch Spaß hatten die Musical Kids, die im Rahmen der Kinderkulturtage ihr Erfolgsstück „Rummel im Dschungel“ ein weiteres Mal aufführten. Foto: Drumm Als krönenden Abschluss der Kinderkulturtage 2024 zeigten die Musical Kids der Grundschule „Auf der Bein“ eine Neuaufführung ihres Musicals „Rummel im Dschungel“. Im praktisch ausverkauftem Stadttheater begeisterten die Kinder und Jugendlichen das Publikum. Lesezeit: 2 Minuten

In dem Stück geht es um das Dschungelkind Okoti, das mit seinen vielen Tierfreunden im Urwald lebt. Eines Tages kommen Wilderer, um die Tiere zu fangen und zu verkaufen. Sie schnappen den Fisch des Lebens, was dazu führt, dass das Wasser faul wird und das Leben aller Dschungelbewohner in Gefahr ...