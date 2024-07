Tödlicher Hausbrand in Idar-Oberstein: Jede Hilfe kommt zu spät

Bei einem Hausbrand, der sich am Samstagvormittag in Idar-Oberstein ereignete, ist eine Person ums Leben gekommen. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute kam für sie jede Hilfe zu spät.

Gegen 12 Uhr stand das Haus in der Treibelsbergstraße im Stadtteil Oberstein in Vollbrand. Flammen und eine massive Rauchentwicklung waren schon von Weitem sichtbar. Die Leitstelle Bad Kreuznach alarmierte die Wache 1 der Stadt Idar-Oberstein mit dem Einsatzstichwort „Wohnungsbrand mit Menschenrettung“. Umgehend machte sich der Löschzug auf den Weg zur Einsatzstelle. Mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz wurde die Menschenrettung in den absoluten Vordergrund gestellt.

Parallel wurde ein massiver Löschangriff gestartet. Der Dachbereich eines direkt angrenzenden Hauses war ebenfalls vom Brand betroffen. Durch das sehr schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten der betroffene Teil abgelöscht und der Dachstuhl gehalten werden. Während der Löschmaßnahmen im eigentlichen Brandhaus wurde eine Person im Inneren gefunden – für sie kam jede Hilfe zu spät. Im weiteren Einsatzverlauf wurden die Feuerwachen 3 und 4 nachalarmiert, vor allem um genügend Atemschutzgreräteträger vorzuhalten.

„Ein Brand in diesem Ausmaß, bei dem leider auch ein Mensch ums Leben gekommen ist, macht unsere ganze Blaulichtfamilie sehr traurig, und wir werden im Nachgang Sorge tragen, dass alle Kameraden mit dieser Situation psychisch gut umgehen können“, sagte Jörg Riemer, Wehrleiter der Stadt Idar-Oberstein.