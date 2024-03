Plus Birkenfeld Termin und Eckpfeiler des Programms stehen: Zweites Birkenfelder Weinfest geht diesmal sogar über vier Tage i Motiv mit gut gelaunten Besuchern aus dem Premierenjahr 2023 Foto: Munsteiner Axel/Axel Munsteiner Nach der sehr erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird der Kirchplatz erneut Schauplatz für das Birkenfelder Weinfest. Dessen zweite Auflage findet von Donnerstag, 9., bis Sonntag, 12. Lesezeit: 1 Minute

Mai, statt. Das Programm erstreckt sich diesmal also über vier statt drei Tage. „Das hat sich angeboten“, betont der städtische Marktmeister Jürgen Schug im NZ-Gespräch. Denn los geht es an Christi Himmelfahrt, dem sogenannten Vatertag. Dieser wird in der Region bekanntlich gern für Wanderausflüge von Gruppen genutzt. „Wir laden alle ...