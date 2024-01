Teil eins der Umfrage unter den Ortschefs in der VG Birkenfeld: Die meisten wollen eine Runde dranhängen

Die Uhr tickt: In einem halben Jahr, genauer gesagt am 9. Juni, sind bei der Kommunalwahl die Posten der Ortsbürgermeister neu zu besetzen. Zuletzt hatten mit Bernd Brombacher aus Niederbrombach und Rudi Weber aus Schmißberg aber bereits zwei aktuelle Dorfchefs in der Verbandgemeinde Birkenfeld angekündigt, dass sie dann nicht mehr kandidieren werden. Die NZ hat das zum Anlass für eine Umfrage unter allen Amtsinhabern in den 31 VG-Kommunen genommen.