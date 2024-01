Plus Idar-Oberstein Technische Edelsteine als zweites Standbein: Die Hohlkaserne soll perspektivisch neuer Standort werden Der Brand am 18. Juli 2022 in der Vollmersbachstraße hat viel verändert: Die Hochschule Edelstein und Schmuck war in weiten Teilen zerstört. Nichts war mehr, wie es vorher war. Nun sollen die Weichen neu gestellt werden. Von Vera Müller

Rückblick: Eine temporäre Notunterkunft in der ehemaligen Lederwarenfabrik Zerfass in Idar wurde gefunden, somit ließ sich der weltweit einzigartige Standort für Edelstein und Schmuck in Idar-Oberstein für die nächsten Jahre sichern. Nachdem die Studierenden das Wintersemester von Oktober 2022 bis Ende Januar 2023 in der Nahe-Passage in Oberstein verbracht hatten, ...