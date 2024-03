Süßigkeiten sorgen für jede Menge Unruhe: Automat nahe der Grundschule Baumholder offenbar illegal aufgestellt

Die Aufregung über den neu aufgestellten Süßigkeitenautomaten gegenüber der Grundschule und dessen Befestigung ist in Baumholder seit dem Wochenende groß. So fragte David Hetzel, Musiker und Eigentümer des B-Site-Fahrradfachgeschäfts, in einem Beitrag auf Facebook: „Wer erteilt hierfür die Baugenehmigung?“ Tausende beschäftigen sich seither auf den unterschiedlichsten Plattformen mit diesem Thema. Foto: Benjamin Werle