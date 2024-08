Schwere Verletzungen erlitt am Samstag gegen 13.30 Uhr ein 33-Jähriger bei einem Arbeitsunfall an einem Hochsitz bei Oberhambach.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge stürzte der Mann mit der Kanzel mehrere Meter in die Tiefe. Im Einsatz habe sich auch eine Arbeitsmaschine befunden, welche in das Unglück involviert gewesen sei. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. red