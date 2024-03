Plus Idar-Oberstein Stolpersteine werden in Idar-Oberstein verlegt: Mahnmal erinnert an Opfer des Nationalsozialismus i ARCHIV - Gunter Demnig, Bildhauer und Ideengeber des Projektes "Stolpersteine", verlegt sechs Stolpersteine vor einem Haus. Foto: Andreas Arnold/DPA Schalom lässt 15 weitere Stolpersteine in Idar und Oberstein verlegen. Sie erinnern unter anderem an den ehemaligen SPD-Reichstagsabgeordneten Emil Kirschmann und den Edelsteinkaufmann Alfred Neuhäuser. Lesezeit: 3 Minuten

Seit 2011 lässt der Verein Schalom – Begegnung mit dem Judentum in Idar-Oberstein Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig verlegen. Dabei wird im Rahmen des weltweit größten Mahnmals nicht nur an Opfer des Holocaust erinnert, sondern generell an Menschen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu leiden hatten. Neben dem Euthanasieopfer ...